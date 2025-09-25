Nuova stagione di eventi in Fiera | è tempo di ' Commercianti per un giorno' il grande mercatino dedicato al riuso

Torna alla Fiera di Forlì Commercianti per un giorno, l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente. Domenica 5 ottobre, dalle 8.30 alle 18.30, i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione totalmente dedicata ai privati senza partita Iva, associazioni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: nuova - stagione

Inter, via alla nuova stagione: già disponibili online i biglietti delle amichevoli estive

Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione

Bacelor in paradise: il segreto del successo della nuova stagione

NEXT MATCH Sabato la prima gara ufficiale della nuova stagione Sitav Rugby Lyons V Biella RC Coppa Italia 1a giornata Sabato 27 settembre Ore 15.30 ? Stadio Walter Beltrametti #DUMALYONS - facebook.com Vai su Facebook

Prima puntata della nuova stagione di "Viaggiare in sicurezza”, rubrica della #Farnesina, tutti i lunedì? 9,30 su @IsoradioRai. Intervista a Domenico Fornara, Console Generale d’Italia a San Paolo. https://spreaker.com/episode/intervista-a-domenico-for - X Vai su X

Spettacoli, fiere e meeting: al via la nuova stagione di PalaUnical con oltre 20 eventi e grandi novità per il 2026 - – La nuova stagione di PalaUnical si preannuncia particolarmente intensa e attraente con un calendario di oltre 20 appuntamenti già in programma da settembre a gennaio, che porteranno ... Si legge su altramantova.it

Aics Basket Forlì inaugura la stagione con la presentazione delle nuove giovanili - Sabato 27 settembre al Caffè Il Foro del darco del Foro Boariosaranno presentate tutte le squadre con un ev ... forlitoday.it scrive