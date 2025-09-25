Nuova manifestazione per Gaza | sit-in in piazza contro il sostegno militare a Israele
BRINDISI - Una nuova manifestazione di solidarietà per Gaza si terrà questo pomeriggio (25 settembre 2025) alle ore 18:00. davanti all'Autorità portuale, in piazza Vittorio Emanuele II (Giardinetti) a Brindisi. L'iniziativa, promossa dal Comitato contro il genocidio del popolo palestinese, contro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Nuova manifestazione per Gaza a Torino, bloccata la stazione di porta Susa - Centinaia di persone in piazza Statuto a Torino chiedono la fine del genocidio a Gaza. Lo riporta quotidianopiemontese.it
Sciopero per Gaza, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccata la stazione Termini. Salvini: “D’ora in poi chi organizza cortei verserà cauzione” - Le notizie sullo sciopero generale per Gaza di 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra. fanpage.it scrive