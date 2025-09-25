Nella notte tra mercoledì e giovedì c’è stato un secondo avvistamento di droni nello spazio aereo della Danimarca. L’aeroporto di Aalborg, nel nord della Paese, è rimasto chiuso per ore. L’avvistamento, avvenuto intorno alle 21.44 e ha costretto le autorità a sospendere il traffico aereo fino alle prime ore del mattino. La polizia dello Jutland Settentrionale ha confermato che «più di un drone» ha sorvolato l’area, con luci accese e movimenti ripetuti fino a dopo la mezzanotte. Tre voli sono stati dirottati verso altri scali. Avvistamenti minori sono stati registrati negli aeroporti di Billund, Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup, senza però chiusure. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuova incursione di droni in Danimarca: chiuso per ore l’aeroporto di Aalborg