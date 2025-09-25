Nuova avventura per il Sindaco Marco Sansovini è ufficiale

La scalata di Marco Sansovini, per tutti “Il Sindaco” a Pescara, al calcio che conta nella veste di allenatore parte dal basso e ha un nuovo step ufficiale. La Sangiustese ha infatti comunicato l’ingaggio dello storico bomber del Pescara Calcio alla guida della formazione marchigiana militante. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Alessandro Cattelan lascia la Rai e passa a Mediaset: cosa condurrà nella nuova avventura?

Balotelli, nuova avventura: è ufficiale, ha appena firmato

Fratelli winchester tornano in una nuova avventura di supernatural

L'annuncio della nuova avventura a teatro con Luca Onestini fa scatenare gli haters, ma Raffaello Tonon non si scompone: ecco cosa ha risposto sui suoi "chili di troppo". https://dire.it/24-09-2025/1183034-video-gli-oneston-sono-tornati-e-parte-il-bodyshamin - X Vai su X

Una nuova avventura sta per cominciare! Il 28 settembre inauguriamo il nuovo store Laura Sposa Atelier a Viareggio e dal 1 ottobre apriremo le porte alle future spose. Scopri tutti i dettagli - facebook.com Vai su Facebook

Nuova avventura per Gian Marco Ferrari: il difensore va allo United FC di Andrea Pirlo - Nonostante il calciomercato estivo tra club si sia concluso nella serata dell’1 settembre, diverse sono adesso le squadre che stanno pescando dal mercato degli svincolati per puntellare le rispettive ... Si legge su gianlucadimarzio.com

