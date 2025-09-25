Nuova avventura per Diletta Leotta | sarà presidente di una squadra della Kings League

«Nella lega dei Re, mancava una Regina». Così Diletta Leotta ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione della Kings League. La conduttrice di Dazn sarà infatti la prima presidente donna di una squadra partecipante al torneo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaleotta) Il team, al debutto nella Kings League, si chiamerà D-Power: logo e kit ufficiali verranno svelati prossimamente. «Salutate la Regina d’Italia», ha scritto l’account Instagram del torneo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kings League Lottomatica. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nuova avventura per Diletta Leotta: sarà presidente di una squadra della Kings League

