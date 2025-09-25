Nuoto paralimpico altre cinque podi per l’Italia ai Mondiali | azzurri secondi nel medagliere!

L’ Italia conquista altre cinque medaglie nella quinta giornata dei Mondiali 2025 di nuoto paralimpico: a Singapore conquistano l’oro Simone Barlaam, Stefano Raimondi ed Antonio Fantin, l’argento Gabriele Lorenzo ed il bronzo Xenia Francesca Palazzo. Gli azzurri si issano così al secondo posto del medagliere generale della manifestazione con 35 podi: 13 ori, 12 argenti e 10 bronzi. Simone Barlaam vince nei 400 metri stile libero S9 maschili: l’azzurro vince un serrato testa a testa e si impone con il crono di 4’13”33, riuscendo a spuntarla nei confronti dello spagnolo Jacobo Garrido Brun, secondo in 4’13”63, mentre il bronzo va all’australiano Brenden Hall, terzo in 4’14”69. 🔗 Leggi su Oasport.it

