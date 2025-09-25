Nude chic e regali | le Princess Nails sono la manicure più elegante di sempre Rosa lattiginosa su unghie corte e lucide per un look sofisticato che non passa mai di moda
L e unghie nude tornano protagoniste, ma con un twist regale. Le princess nails sono la manicure discreta e impeccabile che sta conquistando celebrità e social, ispirata al protocollo reale, come kate Middleton insegna. Segni distintivi? Smalto rosa lattiginoso, nail shape arrotondata e finish lucido. Questo look minimal ma sofisticato si impone come simbolo di quiet luxury, un ritorno all’eleganza senza tempo che premia la cura e la precisione più che l’ostentazione. Una tendenza che segna la nuova direzione delle tendenze unghie per l’autunno 2025. Manicure giapponese, il nuovo trattamento green per unghie sobrie e naturali X Princess nails: la manicure nude dall’aspetto regale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
