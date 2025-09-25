Novara nuova mobilitazione per la Palestina | sabato un corteo per le vie della città

Novaratoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Novara scende, ancora una volta, in strada per la Palestina.Sabato 27 settembre, a partire dalle 16, è infatti in programma un corteo per le vide della città per dire "basta alla complicità con il genocidio di Gaza". La manifestazione è organizzata dal comitato Novara per la Palestina: la marcia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: novara - nuova

Statale 32, in arrivo una nuova rotonda tra Novara e Cameri

Citi Novara: ufficiale la nuova avventura del difensore dopo l’addio alla Juventus Next Gen. Comunicato e tutti i dettagli del trasferimento

Via l'erbaccia e nuova convenzione: riapre il campo di atletica a Novara

Sciopero 22 settembre 2025, scuole chiuse: tutte le informazioni in DIRETTA - Sciopero generale oggi 22 settembre 2025: scuole chiuse, trasporti a rischio e proteste contro la guerra in Palestina e le spese militari. Riporta skuola.net

novara nuova mobilitazione palestinaGaza chiama Novara risponde - Curiosità, innovazione, accessibilità, identità, comunità e socialità sono le parole che ... Si legge su lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Novara Nuova Mobilitazione Palestina