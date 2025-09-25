Notte magica al Parco dei Principi | 25 settembre 2022 Occhi lucidi e abbracci Ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci video

Si decise di non festeggiare, niente caroselli, aboliti clacson e serpentoni con bandiere al vento. Parola d’ordine: sobrietà, nessuna sbornia da vittoria. Profilo basso, intesi? Una richiesta esplicita di Giorgia Meloni emozionata, a tratti commossa, dal palco allestito all’ Hotel Parco dei Principi di Roma accanto alla sala stampa affollata di giornalisti per lo spoglio notturno del voto. Era la notte del 25 settembre di 3 anni fa: tutti lì al quartier generale di FdI per assistere alla “conta”. Gli italiani tornano al voto dopo le dimissioni di SuperMario Draghi e la virata a destra che era nell’aria diventa aritmetica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Notte magica al Parco dei Principi: 25 settembre 2022. Occhi lucidi e abbracci. “Ci hanno visto arrivare ma non sono riusciti a fermarci” (video)

In questa notizia si parla di: notte - magica

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

Droni, luci e fuochi d’artificio: notte magica a Forte dei Marmi, show visibile a chilometri di distanza

Maggio Musicale: Elisir d’amore nella magica notte della Cavea

Notte magica tra le incisioni rupestri Domenica sera il Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina ha aperto le sue porte per una speciale serata notturna dedicata alle incisioni rupestri, organizzata dall’Agenzia Turistico Culturale di Capo di Po - facebook.com Vai su Facebook

Parco di via Emialia aperto di notte. Rumori e degrado: la protesta dei residenti - Polemica estiva per il parco di via Emilia con i residenti di zona che lamentano rumori molesti e schiamazzi a tutte le ore della notte. Secondo lanazione.it

Magia, tamburi e giocoleria . Successo per la ’Notte magica’ - Una folla entusiasta e divertita ha invaso la città attirata da una serata ricca di magia e spettacoli. Da lanazione.it