Notte Europea dei Ricercatori 2025 | gli eventi dell’Università dell’Insubria tra Varese e Busto
Varese – L’Università dell’Insubria apre le porte e si diffonde sul territorio per la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Tr a Varese, Como e Busto Arsizio laboratori, conferenze, spettacoli e osservazioni astronomiche porteranno la curiosità scientifica all’attenzione del grande pubblico. A Varese il cuore della manifestazione sarà il campus di Bizzozero, che domani e sabato ospiterà un ricco calendario di attività dedicate alle scuole e al pubblico. I più piccoli potranno scoprire la scienza attraverso esperimenti semplici e affascinanti come la costruzione di “ Cellule di sapone “, il laboratorio “Siamo fatti così: dentro abbiamo un cuore, solido motore! “ o l’attività “Pesciolini, che fame! “ che permetterà di conoscere la biologia degli allevamenti ittici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
