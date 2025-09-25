Notte dei ricercatori la Cattolica si racconta all’ex Chiesa del Carmine

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 26 settembre nell’ex Chiesa del Carmine un mosaico di attività e laboratori per raccontare come l’Università Cattolica a Piacenza dialoga con il territorio e con il mondo.Un hub della ricerca intersettoriale e multidisciplinare che riunisce quasi 200 docenti universitari, 119 ricercatori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: notte - ricercatori

Notte Europea dei Ricercatori 2025: gli eventi dell’Università dell’Insubria tra Varese e Busto

Notte europea dei ricercatori, l'università d'Annunzio cerca sponsor per l'evento nel campus di via dei Vestini

L'università d'Annunzio apre le porte alla città: è la Notte europea dei ricercatori

Notte dei ricercatori, la Cattolica si racconta all’ex Chiesa del Carmine - Venerdì 26 settembre nell’ex Chiesa del Carmine un mosaico di attività e laboratori per raccontare come l’Università Cattolica a Piacenza dialoga con il territorio e con il mondo. Riporta ilpiacenza.it

notte ricercatori cattolica raccontaTorna la Notte dei ricercatori: stand, talk e workshop per coinvolgere tutta la città - Per l'evento di divulgazione scientifica promosso dalla Commissione Europea in campo Università, Accademie, Loggia, Fbm e Conservatorio ... Secondo brescia.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Notte Ricercatori Cattolica Racconta