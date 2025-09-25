Notte dei ricercatori alla Lum tra ospiti presidente Emiliano e ai rettori delle università pugliesi

Bari, 25 set.- (AdnkronosLabitalia) - Domani 26 settembre l'università Lum Giuseppe Degennaro sarà protagonista della Notte europea dei ricercatori – Sharper con un doppio appuntamento: la mattina, presso la Torre Aldo Rossi, con una giornata di studio dedicata a 'L'impatto dell'Intelligenza Artificiale nella ricerca e nella didattica universitaria', e dalle 16 alle 23 in Piazza Umberto I a Bari, con numerose attività, laboratori interattivi e talk organizzati dai dipartimenti dell'ateneo per avvicinare il pubblico alle sfide e alle opportunità della ricerca. L'evento 'L'impatto dell'intelligenza artificiale nella ricerca e nella didattica universitaria' si aprirà alle ore 9:00 presso il Campus, con i saluti istituzionali di Emanuele Degennaro, presidente cda università Lum e di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, insieme ai rettori delle università pugliesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

