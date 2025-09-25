Nordcorea | Seul ' Pyongyang ha fino a 2 t di uranio altamente arricchito'

Seul, 25 set. (AdnkronosAfp) - La Corea del Nord potrebbe possedere fino a due tonnellate di uranio altamente arricchito. Lo ha affermato il ministro dell'unificazione della Corea del Sud Chung Dong-young. "Le agenzie di intelligence stimano che le scorte di uranio altamente arricchito di Pyongyang, con una purezza superiore al 90%, ammontino a circa 2.000 chilogrammi", ha dichiarato ai giornalisti il??ministro. "Anche in questo preciso momento, le centrifughe all'uranio della Corea del Nord sono in funzione in quattro siti". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Nordcorea: Seul, 'Pyongyang ha fino a 2 t di uranio altamente arricchito'

Seul, Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito - 000 kg di uranio altamente arricchito grazie agli sforzi decisi per espandere "drasticamente" le sue capacità nucleari negli ultimi anni. Secondo msn.com

La stima di Seul: "Pyongyang ha 2.000 kg di uranio altamente arricchito" - "È urgente uno stop" ha detto il ministro sud coreano dell'Unificazione Chung Dong- msn.com scrive