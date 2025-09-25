Nonostante i tagli Fabriano progetta.

Nonostante i tagli del governo nazionale, quasi 300mila euro nel prossimo triennio, Fabriano rilancia con nuovi progetti. Tra cui l’inaugurazione dello sportello al cittadino prevista per oggi. Il Consiglio ha appena approvato il documento unico di programmazione ( Dup 2026-2028 ), principale strumento di pianificazione e programmazione del Comune che indica le risorse disponibili e le priorità da perseguire. "C’è una difficoltà strutturale – evidenziano dalla giunta Ghergo - che non riguarda solo Fabriano ma tutti i Comuni italiani: lo Stato, attraverso le leggi di bilancio, impone agli enti locali di contribuire alla cosiddetta " finanza pubblica ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

