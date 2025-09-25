Pensionati in attesa degli arretrati, il governo annuncia i bonifici imminenti, ecco quando partono i pagamenti Dopo mesi di incertezza e discussioni, finalmente arriva una buona notizia per milioni di pensionati: il governo ha confermato che i pagamenti degli arretrati saranno effettuati a breve. Questo intervento rappresenta un sollievo importante per chi conta su questi fondi per far fronte alle spese quotidiane. La comunicazione ufficiale mira a chiarire tempistiche e modalità di accredito, riducendo ansie e dubbi tra gli interessati. Secondo quanto reso noto dalle autorità, i bonifici inizieranno a essere accreditati a partire dalla terza settimana del mese corrente. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Nonnino, non rovistare nel salvadanaio: Giorgia Meloni ha pensato a te”: ASSEGNO ARRETRATI PENSIONE, a Ottobre intaschi la cifra record