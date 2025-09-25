Non solo un luogo dove trascorrere le vacanze ma una seconda casa | targa per il turista che da 55 anni torna nella Regina

Oltre mezzo secolo di estati nella Regina. Per Giovanni Arosio, la parola “vacanza” è sinonimo di “Cattolica”. Anzi, di più. Dopo ben 55 anni di soggiorni in città, per l’ospite originario di Monza, Cattolica è una seconda casa. Una passione per il posto, il suo mare, il suo cibo e la sua gente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: luogo - trascorrere

Non solo un luogo dove trascorrere le vacanze ma una seconda casa: targa per il turista che da 55 anni torna nella Regina

Cerchi un luogo dove trascorrere una #santapasqua in famiglia? con cibo genuino per poi tuffarti nella bellezza della natura di Cala Violina Eccoti la soluzione Agriturismo il Cerrosughero - facebook.com Vai su Facebook

In questo luogo trovi mare, cultura e cibo a buon prezzo: il luogo perfetto in cui trascorrere le vacanze - È questo il luogo perfetto in cui trascorrere le prossime vacanze: qui il mare è bellissimo, c'è tanta storia, ma soprattutto cibo buono a poco prezzo. Lo riporta diregiovani.it

Vacanze in un eremo: esperienza estrema di digital detox - Secondo diverse indagini di settore, il trend del digital detox sta prendendo piede in Italia in modo sempre più veloce. Come scrive msn.com