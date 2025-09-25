Non solo un luogo dove trascorrere le vacanze ma una seconda casa | targa per il turista che da 55 anni torna nella Regina

Oltre mezzo secolo di estati nella Regina. Per Giovanni Arosio, la parola “vacanza” è sinonimo di “Cattolica”. Anzi, di più. Dopo ben 55 anni di soggiorni in città, per l’ospite originario di Monza, Cattolica è una seconda casa. Una passione per il posto, il suo mare, il suo cibo e la sua gente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

