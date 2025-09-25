Non solo Campania | uccise il padre violento arriva la grazia di Mattarella

Tempo di lettura: 5 minuti MELONI A ONU, ‘PACE, DIALOGO, DIPLOMAZIA NON VINCONO PIÙ’ PREMIER ATTACCA RUSSIA E CRITICA ISRAELE “Viviamo un fase storica accelerata, complessa, con opportunità ma denso di pericoli, sospesa tra guerra e pace. Nel mondo sono in corso 56 conflitti, il numero più alto dalla seconda guerra mondiale. Un mondo molto diverso da quella in cui è nata l’Onu” con l’obiettivo di mantenere la pace. “Ci siamo riusciti? La risposta è nella cronaca ed è impietosa. Pace, dialogo, diplomazia non riescono più a convincere e vincere”: lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all’assemblea generale dell’Onu. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

