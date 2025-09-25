Non smette di abbaiare finché non ritrovano il suo padrone | salvato anziano caduto in Arno

Firenze, 25 settembre 2025 – Anziano disperso ritrovato in Arno grazie al suo cane. È accaduto ieri sera a Casenuove, nel comune di Reggello, in provincia di Firenze: l'abbaiare dell'animale ha condotto i soccorritori impegnati nelle ricerche dell’uomo, 85 anni, che era caduto nel fiume, riuscendo però a rimanere fuori con la testa reggendosi ad alcuni arbusti. Morsa dal cane mentre fa trekking. Scatta l’obbligo di museruola Un vigile del fuoco e un volontario si sono buttati in acqua e hanno recuperato l'anziano che è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

