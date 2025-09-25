Non seguiamo le mode Firenze e i giocattoli che sfidano il tempo | l’anniversario di Parpignol

Firenze, 25 settembre 2025 – I giochi sono molto importanti nella vita dei bambini e dei ragazzi, perché preparano a quel grande gioco che è la vita. A Firenze c’è un luogo speciale, che il 19 settembre di quest’anno ha compito 10 anni. Si tratta di Parpignol, un negozio che è un presidio del gioco di qualità, nato da un gruppo di sociamici da sempre dediti all'animazione nelle scuole, ai progetti educativi, alla formazione in campo ludico-animativo. Il motto "Un gioco per tutti" vuole sottolineare che il diritto al gioco è un diritto, di tutti e di tutte a tutte le età. Da 10 anni Parpignol è un punto di riferimento per le famiglie e per tutti coloro che cercano giochi, attività, laboratori stimolanti, intelligenti e prodotti che si discostano da tutto quello che solitamente viene pubblicizzato in maniera tradizionale o che si lega al merchandising di questo o quel cartone animato, di questo o quel film. 🔗 Leggi su Lanazione.it

