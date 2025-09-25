Non ha senso! | Trevisani-Viviano che caos | a telefono un’ora
Emiliano Viviano racconta della telefonata con Riccardo Trevisani, dopo le polemiche contro i tifosi della Fiorentina L’ex portiere della Fiorentina, nato a Fiesole, ha parlato con il giornalista Riccardo Trevisani dopo le polemiche contro i tifosi viola. Infatti, l’attuale telecronista di Mediaset, ha parlato a Cronache di Spogliatoio e ha contestato la presuntuosità dei supporter viola. Ha fatto anche un esempio sugli ascolti televisivi, facendo notare che la Fiorentina non è tra le squadre più seguite d’Italia. Viviano però non ci sta e come Andrea Bruno Savelli dice la sua. Addirittura, l’ex estremo difensore sottolinea di aver avuto un confronto telefonico: “Ho spiegato a Trevisani che la seconda parte è una cazzata. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: senso - trevisani
#Trevisani forse sbaglierà i modi e i toni ma purtroppo quello che dice è vero. Ha senso. Si dimentica però che per far diventare la Fiorentina una squadra interessante fuori Firenze servono dirigenti che abbiano strategia e conoscenza per farlo. Perché questo - X Vai su X
"Se Pio Esposito è all'Inter a 20 anni vuol dire che è forte!" Secondo Riccardo Trevisani, intervenuto a Pressing, il centravanti nerazzurro somiglia molto a Luca Toni. Ma dov'era il bomber ex Fiorentina e Bayern Monaco all'età di Pio? Al Fiorenzuola. - facebook.com Vai su Facebook