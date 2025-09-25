Non è vero non ci siamo sposati | Keanu Reeves e Alexandra Grant smentiscono i rumors sul matrimonio segreto

Keanu Reeves e Alexandra Grant non si sono sposati. Dopo che in rete erano circolate voci su un presunto matrimonio con la compagna Alexandra Grant, l’attore di Matrix ha chiarito la situazione tramite il suo portavoce: “Non è vero. Non sono sposati”, ha dichiarato il 22 settembre a E! News. La relazione tra Reeves, 61 anni, e Grant, 52, prosegue comunque in modo stabile. La prova arriva dai social: all’inizio di settembre l’artista ha condiviso una foto di una torta a forma di cuore dedicata all’attore, scrivendo “A Keanu—che ha visto questo post come bozza!— sono così grata per il tuo amore e la tua complicità ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

