Non è super partes Toglietegli l’audio scontro Gruber-Fini a La7

Gruber domanda, Fini risponde (a tono) e lei chiede alla regia di staccargli il microfono. È bagarre a Otto e mezzo, su La7. L’ex presidente della Camera ha contestato alla conduttrice una domanda “preconfezionata”, lei di rimando gli ha tolto la parola. Sullo sfondo la postura del centrodestra sui casi relativi all’uccisione di Charlie Kirk . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

