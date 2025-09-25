Non è stato un incidente Simona travolta e uccisa davanti al figlio la scoperta della polizia

Martedì sera, poco dopo le 20, la tranquilla località di Isola Sacra, nel comune di Fiumicino, è stata teatro di una tragedia che ora assume contorni inquietanti. Una donna di 34 anni, Simona Bartoletto, è morta sul colpo dopo essere stata travolta da una Smart mentre camminava lungo via Redipuglia insieme al figlio di otto anni. Il bambino, miracolosamente illeso, ha assistito a tutta la scena, mentre la madre veniva investita e trascinata per diversi metri. >> “Tenere in casa almeno 70 euro in contanti a persona”. L’annuncio choc dall’Europa In un primo momento la dinamica è apparsa come un drammatico incidente stradale, ma nelle ore successive gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno aperto scenari diversi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it