Non è possibile Non è possibile Ho vinto | giocatore di poker sbanca il Casinò di Sanremo con una Scala Reale da 168mila euro appeso il drappo nero con fiore bianco
Scala Reale al Casinò di Sanremo. E il giocatore vince 168mila euro. Come riporta l’edizione locale di La Stampa giorni fa, poco prima della chiusura del tavolo del Texas Hold’em Poker, un giocatore ha sbancato il casinò. Pare che in mano avesse già re, donna, jack e dieci di picche, e che dal mazzo sia uscito l’asso per fargli quindi vincere 168mila e cinquecento euro. Il giocatore sarebbe ligure e appassionato di poker. Secondo la Stampa ci sarebbe pure una dichiarazione del vincitore che poco prima della chiusura del tavolo alle 2 di notte ha visto apparire l’asso ambito: “Non è possibile. Non è possibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
