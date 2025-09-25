Non costrinse la moglie a fare sesso | assolto 34enne
Assoluzione perché il fatto non sussiste: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha prosciolto un trentaquattrenne finito a processo con l'accusa di violenza sessuale ai danni della moglie.Secondo quanto denunciato dalla donna, in tre circostanze, fra il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
