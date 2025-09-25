Non c' è traccia del 28enne fuggito in autostrada durante la procedura di espulsione

Non c'è traccia al momento, del 28enne tunisino, che nel pomeriggio di martedì ha fatto perdere le sue tracce durante una procedura di espulsione. Lungo l'A-14, nell'area di servizio Rubicone est, l'uomo è riuscito a eludere il controllo delle forze dell'ordine che da Venezia lo stavano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it