Nomine | Antonio Tosi è il nuovo presidente della Piccola Industria della Confindustria pisana

Antonio Tosi, amministratore di Tosi Snc, azienda del settore automotive, è il nuovo presidente della Piccola Industria della Confindustria della provincia di Pisa per il biennio 2025-2027. Eletto dall’assemblea dei delegati dei Gruppi di settore, Tosi raccoglie il testimone di Francesca. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

