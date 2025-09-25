Noi viaggiatori siamo sempre in attesa di buone notizie

Gabriele Moroni Cara Vita da pendolare, anche un temporale ci fa diventare famosi. Il maltempo ci ha un po’ rovinato la pausa estiva. Ora si sperava in un bel settembre fresco e assolato. Invece, pochi giorni fa, ci ha colpito un diluvio con vento ed acqua. Sì, anche il nostro Besanino ha subito danni sui binari nel tratto Cassago-Costa Masnaga. Danno importante ma descritto dai media come ‘’Tragedia sfiorata’’ o ‘’Salvato treno dai pompieri. Dramma sulla linea Lecco-Milano ’’. Il danno c’era, per un tratto di circa cinque metri la massicciata è stata erosa dalle acque di un torrente vicino. Tutto sistemato in poche ore e circolazione ripresa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it