Noi di Sanitari per Gaza interrotti mentre chiedevamo stop ai farmaci israeliani in Toscana | parlarne è tabù?

di Saverio Benedetti* Venerdì 19 settembre, al termine dell’incontro con il presidente Eugenio Giani e i due candidati alla presidenza della Regione Toscana Antonella Bundu e Alessandro Tomasi organizzato presso la sede dell’Ordine dei Medici di Firenze, l’intervento del rappresentante Sanitari per Gaza e della Rete Digiuno per Gaza è stato interrotto. Mentre chiedevamo di sospendere l’acquisto di farmaci israeliani alcuni colleghi in sala hanno gridato e il presidente dell’Ordine dei Medici invece di intimare il silenzio ha interrotto l’intervento dicendo: ”Non è così. Teva in Italia ha tantissimi stabilimenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Noi di Sanitari per Gaza interrotti mentre chiedevamo stop ai farmaci israeliani in Toscana: parlarne è tabù?”

Raccolta fondi a Romano di Lombardia per il progetto “Sanitari per Gaza”

Gaza, forte aumento dei medici detenuti da Idf: arrestati oltre 300 operatori sanitari dal 7 ottobre, 28 dottori in carceri israeliane

Operatori sanitari per Gaza: "Da oggi via al digiuno"

CURARE GAZA Il lavoro sanitario nei territori occupati tra Cisgiordania e Gaza Voci e testimonianze di chi opera sul campo Domani, 24 settembre – ore 15 Ospedale San Giovanni di Dio, Aula Muntoni Caterina Zuti Giachetti – infermiera USL T

"Noi di Sanitari per Gaza interrotti mentre chiedevamo stop ai farmaci israeliani in Toscana: parlarne…; Sanitari per Gaza: "Ci hanno interrotto al dibattito dei candidati"; Spagna: convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid - Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l'incaricato d'affari di Israele a Madrid. In una nota l'ambasciata aveva accusato la Spagna di aver intrapreso una crociata anti Israele.

Firenze per Gaza al Teatro dell’Affratellamento - Firenze, 21 settembre 2025 – In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il Movimento 5 Stelle attraverso il Gruppo Territoriale M5S Firenze e Hinterland e il Network Giovani hanno organizz ... nove.firenze.it scrive

Gaza, “bombe di Israele vicine agli ospedali, 83 morti dall’alba”. Hamas: “Con l’occupazione Israele non avrà indietro gli ostaggi, né vivi né morti” - Sawalhi è stato ucciso in un attacco aereo israeliano sulla città di Gaza. Da ilfattoquotidiano.it