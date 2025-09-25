nocera inferiore salute e danza protagoniste al villaggio della prevenzione

Tempo di lettura: 2 minuti La danza non è solo arte ed espressione, ma anche prevenzione e cura. È questa la prospettiva al centro del convegno “Salute in movimento: prevenzione e sicurezza tra sport e danza”, promosso da Danza è Salute di ValoreDANZA®, in programma sabato 27 settembre presso la Sala Convegni del Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore (Via Giuseppe Atzori snc). L’appuntamento riunirà medici, professionisti della salute, insegnanti e operatori sportivi per un confronto aperto sul valore del movimento come strumento di benessere fisico e psicologico. Il convegno si inserisce nel più ampio calendario de “Il Villaggio della Prevenzione”, l’iniziativa promossa da AILMAG insieme a una rete di associazioni e realtà del territorio, che il 27 e 28 settembre porterà a Nocera Inferiore due giornate gratuite dedicate a screening, attività sportive, informazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

