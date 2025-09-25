Nocera Inferiore salute e danza protagoniste al Villaggio della Prevenzione
Tempo di lettura: 2 minuti La danza non è solo arte ed espressione, ma anche prevenzione e cura. È questa la prospettiva al centro del convegno “Salute in movimento: prevenzione e sicurezza tra sport e danza”, promosso da Danza è Salute di ValoreDANZA®, in programma sabato 27 settembre presso la Sala Convegni del Consorzio di Bonifica di Nocera Inferiore (Via Giuseppe Atzori snc). L’appuntamento riunirà medici, professionisti della salute, insegnanti e operatori sportivi per un confronto aperto sul valore del movimento come strumento di benessere fisico e psicologico. Il convegno si inserisce nel più ampio calendario de “Il Villaggio della Prevenzione”, l’iniziativa promossa da AILMAG insieme a una rete di associazioni e realtà del territorio, che il 27 e 28 settembre porterà a Nocera Inferiore due giornate gratuite dedicate a screening, attività sportive, informazione e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: nocera - inferiore
Nocera Inferiore, assalto lampo alla BNL: sradicato un bancomat, in fuga tre ladri
Polizia municipale di Nocera Inferiore, consegnate quattro nuove auto di servizio
Lutto a Nocera Inferiore, addio all'ex sindaco socialista Franco Caso
Antonio Giaccoli. . Pomo Fest - Nocera Inferiore — il Festival del Pomodoro — un progetto che prende vita che celebra la nostra terra e le sue radici. È un modo per ricordare da dove veniamo, per far conoscere ciò che rende unica la nostra cultura, i suoi - facebook.com Vai su Facebook
La danza come strumento di salute e prevenzione - La danza non è solo arte ed espressione, ma anche prevenzione e cura. Da ansa.it
Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, stasera presentazione della rubrica di informazione sanitaria “Preveniamo – Insieme per la salute” - La rubrica di informazione sanitaria sarà presentata oggi, martedì 27 maggio, alle ore 18, nell’aula “A. Scrive agensir.it