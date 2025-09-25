Nobody Wants This – Stagione 2 | il trailer ufficiale della serie Netflix
L’amata serie commedia Nobody Wants This – Stagione 2, con Kristen Bell e Adam Brody torna su Netflix dal 23 ottobre. Ecco il trailer ufficiale. Liberamente ispirata alla storia vera della creatrice Erin Foster, la prima stagione ha seguito l’improbabile accoppiamento tra una podcaster agnostica e schietta e un rabbino anticonformista dopo un incontro casuale a cena. Dopo 10 episodi dedicati all’esplorazione della storia d’amore altalenante della coppia, il finale della prima stagione si è concluso con un futuro incerto tra i due dopo che Joanne ha rivelato di non essere pronta a convertirsi all’ebraismo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: nobody - wants
Mese ricchissimo su #Netflix per gli appassionati di #SerieTV: arrivano le nuove stagioni di The Witcher, Monster, The Diplomat e Nobody Wants This, le nuove serie italiane Il Mostro e Riv4li e tanto altro. Al link il calendario completo: - X Vai su X
Mese ricchissimo su #Netflix per gli appassionati di #SerieTV: arrivano le nuove stagioni di The Witcher, Monster, The Diplomat e Nobody Wants This, le nuove serie italiane Il Mostro e Riv4li e tanto altro. Al link il calendario completo: - facebook.com Vai su Facebook
Nobody Wants This: Seth Rogen e Kate Berlant guest star nella seconda stagione - Nella seconda stagione di Nobody Wants This, due guest star speciali affiancheranno i protagonisti Kristen Bell e Adam Brody: Seth Rogen e Kate Berlant. Si legge su comingsoon.it
Nobody Wants This 2, Seth Rogen e Kate Berlant guest star della serie Netflix - La seconda stagione della serie Netflix si prepara a sorprendere tutti introducendo nuovi personaggi. Come scrive tg24.sky.it