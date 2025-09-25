Nobody Wants This – Stagione 2 | il trailer ufficiale della serie Netflix

L’amata serie commedia Nobody Wants This – Stagione 2, con Kristen Bell e Adam Brody torna su Netflix dal 23 ottobre. Ecco il trailer ufficiale. Liberamente ispirata alla storia vera della creatrice Erin Foster, la prima stagione ha seguito l’improbabile accoppiamento tra una podcaster agnostica e schietta e un rabbino anticonformista dopo un incontro casuale a cena. Dopo 10 episodi dedicati all’esplorazione della storia d’amore altalenante della coppia, il finale della prima stagione si è concluso con un futuro incerto tra i due dopo che Joanne ha rivelato di non essere pronta a convertirsi all’ebraismo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it