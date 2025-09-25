Nobody wants this stagione 2 | guarda il trailer ufficiale della serie Netflix
nuova stagione di nobody wants this: ritorno su netflix con un successo crescente. Dal 23 ottobre, gli appassionati di commedie televisive possono seguire la seconda stagione della serie Nobody Wants This, disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix. Questa produzione, molto amata dal pubblico, si distingue per la sua narrazione coinvolgente e per l’alchimia tra i protagonisti principali. ispirazioni e trama della serie. fonti e ispirazioni della produzione. La serie trae liberamente spunto dalla storia reale della creatrice Erin Foster. La prima stagione ha raccontato le vicende di una coppia improbabile formata da una podcaster agnostica e schietta e da un rabbino anticonformista, incontratisi casualmente a cena. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Mese ricchissimo su #Netflix per gli appassionati di #SerieTV: arrivano le nuove stagioni di The Witcher, Monster, The Diplomat e Nobody Wants This, le nuove serie italiane Il Mostro e Riv4li e tanto altro. Al link il calendario completo: - X Vai su X
