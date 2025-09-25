Nobody wants questa stagione 2 trailer | noah e joanne affrontano nuove sfide relazionali
Netflix presenta il trailer ufficiale della seconda stagione di “Nobody Wants This”. La piattaforma di streaming Netflix ha diffuso in anteprima il trailer di Nobody Wants This, la seconda stagione della fortunata serie romantica che ha conquistato il pubblico nel 2024. La produzione, interpretata da Kristen Bell e Adam Brody, prosegue le vicende dei protagonisti Joanne e Noah, ora impegnati a consolidare la loro relazione e affrontare le sfide derivanti dalla convivenza. Riepilogo della prima stagione. La prima stagione di Nobody Wants This ha riscosso un notevole successo, grazie alla sua narrazione coinvolgente e ai personaggi ben delineati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Mese ricchissimo su #Netflix per gli appassionati di #SerieTV: arrivano le nuove stagioni di The Witcher, Monster, The Diplomat e Nobody Wants This, le nuove serie italiane Il Mostro e Riv4li e tanto altro. Al link il calendario completo: - facebook.com Vai su Facebook
