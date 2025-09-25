Nobody Want This 2 data d’uscita e trailer E c’è anche Leighton Meester
Torna una delle commedie più romantiche e virali di Netflix. La piattaforma streaming ha annunciato, con tanto di trailer, la data d’uscita della seconda stagione di Nobody Want This, con protagonisti Kristen Bell e Adam Brody. Joanne e Noah cercheranno nei nuovi episodi di capire come mandare avanti la loro relazione e superare certe differenze per costruire una vita insieme. Con una new entry d’eccezione: Leighton Meester, nota ai più come Blair di Gossip Girl nonché moglie di Brody dal 2014. Quando esce Nobody Want This 2, trama e trailer. La prima stagione di Nobody Wants This ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso: Joanne ( Kristen Bell ), conduttrice di un podcast sul sesso, e Noah ( Adam Brody ), sexy rabbino, si innamorano contro ogni previsione. 🔗 Leggi su Dilei.it
