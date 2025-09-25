No per favore non dirmelo Antonella Clerici in lacrime in diretta | momento toccante

Una puntata di “È sempre mezzogiorno” particolarmente vivace quella andata in onda oggi su Rai Uno, con Antonella Clerici protagonista di un momento di forte emozione e di un siparietto divertente insieme allo chef Andrea Mainardi. L’occasione è arrivata dopo l’intervista a Cristiana Capotondi, ospite della trasmissione per presentare la serie tv “La ricetta della felicità”, al via questa sera in televisione. Con la naturalezza che la contraddistingue, Clerici ha affrontato con l’attrice anche il tema dei figli. Una chiacchierata che ha lasciato spazio a riflessioni personali e che, al termine, ha portato la conduttrice a spostarsi verso Andrea Mainardi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it