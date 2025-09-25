No alle speculazioni sul grano a Bari la protesta degli agricoltori | corteo sul lungomare
Sono attesi in grande numero, nella mattinata di domani a Bari, gli agricoltori chiamati a raccolta da Coldiretti Puglia per una manifestazione contro le speculazioni sul grano. La mobilitazione, spiega l'associazione in una nota, nasce "per denunciare le manovre di veri e propri trafficanti che. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sos speculazioni prezzi del grano: "Raccolto sotto media, ma viene pagato 20 euro in meno a tonnellata"
Grano: “sos speculazioni, agli agricoltori quasi venti euro in meno a tonnellata rispetto a un anno fa” Coldiretti Puglia
