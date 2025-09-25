Martesana contro le guerre, sabato nuova manifestazione a Cernusco. Dopo l’appuntamento di Gorgonzola, a giugno, con un migliaio di partecipanti, il corteo sul Naviglio partirà alle 15 dalla stazione della metropolitana. L’iniziativa è stata preceduta da un flashmob, al quale, il 20 settembre, hanno preso parte 200 persone. Torna in piazza il popolo della pace: "Si fermi il riarmo ", dicono gli organizzatori, a rispondere all’appello cittadini e famiglie, istituzioni, partiti politici e sindacati, associazioni, gruppi culturali. Non un singolo, ma una rete. DI nuovo insieme "Per dire no a un’escalation di armi e sofferenza che proprio in queste ore sta diventando davvero tanto, tanto pericolosa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - No al riarmo: il corteo a Cernusco: "Martesana unita contro la guerra"