No agli assi viari Il Forum incontra i candidati regionali
Il “Forum per la tutela ambientale e la salute dei cittadini”, ha indetto un’assemblea pubblica giovedì 2 ottobre alle 20.30 alla parrocchia di San Cassiano a Vico. L’iniziativa verte sul tema “Come bloccare il progetto degli Assi viari e salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini” e all’incontro sono stati invitati i candidati di Lucca e Piana al consiglio regionale. Si legge in una nota del Forum: "Abbiamo più volte argomentato il perché vada bloccato lo sciagurato progetto degli Assi Viari – scrivono i rappresentanti – e anche nella Conferenza dei Servizi svolta nel mese di dicembre 2024, sono emerse gravi criticità e inadempienze che hanno fatto dire a molti dei soggetti interessati che il loro parere favorevole è condizionato alle modifiche richieste; ai candidati al consiglio regionale, quindi, chiederemo di esprimersi in merito all’impegno contro la realizzazione dell’opera e che chiederemo loro di mettere per scritto". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: agli - assi
TRANINCORSA 2025 – CORRI CON NOI! Trani, 12 Ottobre Tra mare, storia e passione sportiva Sta per tornare l’evento che fa battere il cuore agli amanti della corsa: TRANINCORSA, la mezza maratona che attraversa il fascino senza temp - facebook.com Vai su Facebook
#Musetti-Sinner, staffetta di assi: domani derby nei quarti agli US Open - X Vai su X
No agli assi viari. Il Forum incontra i candidati regionali; LA VITA, L’AMBIENTE, GLI ASSI VIARI A LUCCA : CHE FARE ?; Giglioli e le battaglie per i servizi: Riportare il sistema sanitario più vicino a cittadini e territori.
No agli assi viari. Il Forum incontra i candidati regionali - All’attenzione del Forum anche un ricorso al Tar mentre continuano le iniziative di socializzazione delle proposte alternative agli assi viari quali la metropolitana di superficie nei quattro lati ... lanazione.it scrive
Come bloccare il progetto Assi Viari, il Forum ha invitato i candidati consigliere all’assemblea pubblica - In un’aqssemblea pubblica, se lo chiederà il Forum per la Tutela Ambientale e Salute dei Cittadini di Lucca. Lo riporta luccaindiretta.it