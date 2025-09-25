no agli assi viari il forum incontra i candidati regionali

Il “Forum per la tutela ambientale e la salute dei cittadini”, ha indetto un’assemblea pubblica giovedì 2 ottobre alle 20.30 alla parrocchia di San Cassiano a Vico. L’iniziativa verte sul tema “Come bloccare il progetto degli Assi viari e salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini” e all’incontro sono stati invitati i candidati di Lucca e Piana al consiglio regionale. Si legge in una nota del Forum: "Abbiamo più volte argomentato il perché vada bloccato lo sciagurato progetto degli Assi Viari – scrivono i rappresentanti – e anche nella Conferenza dei Servizi svolta nel mese di dicembre 2024, sono emerse gravi criticità e inadempienze che hanno fatto dire a molti dei soggetti interessati che il loro parere favorevole è condizionato alle modifiche richieste; ai candidati al consiglio regionale, quindi, chiederemo di esprimersi in merito all’impegno contro la realizzazione dell’opera e che chiederemo loro di mettere per scritto". 🔗 Leggi su Lanazione.it

