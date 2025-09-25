Nkunku all’Inter il retroscena di Fabrizio Romano | È stata un’alternativa poi l’Inter…

Il gol in Coppa Italia con la maglia del Milan ha riacceso i riflettori su Christopher Nkunku, protagonista di una partita convincente davanti al pubblico di San Siro. L’attaccante francese ha celebrato la sua prima rete, ma a fare notizia è soprattutto il retroscena di mercato raccontato dal giornalista Fabrizio Romano, che ha rivelato come l’ Inter avesse avuto l’opportunità di portarlo a Milano nella scorsa estate. Secondo Romano, Nkunku era entrato concretamente nei radar nerazzurri, tanto da essere valutato come una delle principali alternative per rinforzare il reparto offensivo. L’operazione era stata presa in considerazione nei giorni più intensi del mercato, quando la dirigenza cercava profili di livello internazionale per arricchire la rosa a disposizione di Chivu. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it