Nizza-Roma caos fuori dallo stadio | tifoserie a contatto interviene la polizia con i lacrimogeni VIDEO

La vigilia della gara di Europa League tra Nizza e Roma, disputata ieri sera all’Allianz Riviera, è stata segnata da momenti di forte tensione e preoccupazione. Già nella serata di martedì, intorno alle 22.30, più di cento ultras giallorossi erano armati e volevano creare scompigli ieri sera nella città francese, provocando i tifosi avversari. Ma la polizia è riuscita ad intervenire in tempo. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, Durante i controlli alcuni di loro sono stati trovati in possesso di armi improprie, alimentando ulteriormente il clima di allerta. La situazione ha richiesto l’intervento di più di 200 agenti, che hanno lavorato per sedare i tafferugli scoppiati a Piazza Massena e proseguiti lungo Corso Saleya, nel cuore della città francese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

