Nizza-Roma caos fuori dallo stadio | tifoserie a contatto interviene la polizia con i lacrimogeni VIDEO
La vigilia della gara di Europa League tra Nizza e Roma, disputata ieri sera all’Allianz Riviera, è stata segnata da momenti di forte tensione e preoccupazione. Già nella serata di martedì, intorno alle 22.30, più di cento ultras giallorossi erano armati e volevano creare scompigli ieri sera nella città francese, provocando i tifosi avversari. Ma la polizia è riuscita ad intervenire in tempo. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, Durante i controlli alcuni di loro sono stati trovati in possesso di armi improprie, alimentando ulteriormente il clima di allerta. La situazione ha richiesto l’intervento di più di 200 agenti, che hanno lavorato per sedare i tafferugli scoppiati a Piazza Massena e proseguiti lungo Corso Saleya, nel cuore della città francese. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Nizza-Roma (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
La Roma espugna Nizza e inizia con una vittoria l’Europa League
Radio1 Rai. . #Calcio Esordio vincente per la #Roma in #EuropaLeague. I giallorossi passano 2-1 a Nizza, grazie alle reti di #NDicka e #Mancini. Per i francesi segna Moffì su rigore. Stasera #AstonVilla-#Verona. Il racconto della partita di ieri con l'inviato # - facebook.com Vai su Facebook
#Gasperini dopo Nizza-#Roma: "Chi entra dalla panchina deve dare di più. E Pisilli..." - X Vai su X
Nizza-Roma, caos e lancio di fumogeni tra tifosi fuori dallo stadio – LIVE - Ieri notte sono stati fermati più di 100 tifosi giallorossi arrivati in Francia e oggi, a pochi minuti dall’inizio del match di E ... Riporta msn.com
Nizza-Roma, scontri anche fuori dallo stadio tra le due tifoserie - Landucci: "Per arrivare in alto non devi prendere gol. Si legge su gazzetta.it