Nioh 3 | Uscita annunciata per il nuovo capitolo della saga

KOEI TECMO Europe e Team NINJA hanno annunciato che Nioh 3, il nuovo episodio della serie action RPG a tema samurai, sarà disponibile dal 6 febbraio 2026 su PlayStation 5 e PC tramite Steam. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer diretto da Shinji Higuchi, che introduce i personaggi principali, la trama e alcune meccaniche di gioco, segnando l’apertura ufficiale dei preordini. Nioh 3 – Gamerbrain.net Il protagonista della storia è Tokugawa Takechiyo, destinato a diventare il nuovo shogun nel turbolento periodo Sengoku. A contrastarlo c’è il fratello minore Tokugawa Kunimatsu, corrotto dalle tenebre e deciso a spodestarlo con l’aiuto di un esercito di Yokai. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Nioh 3: Uscita annunciata per il nuovo capitolo della saga

