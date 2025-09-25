Nioh 3 è stata annunciata la data di uscita con un trailer allo State of Play
Lo State of Play di Sony ha finalmente svelato il futuro della serie: Nioh 3 arriverà il 6 febbraio 2026 su PlayStation 5 e PC (Steam). L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che ha mostrato nuove sequenze di gioco e i personaggi principali, confermando l’ambientazione nel Giappone feudale cupo e intriso di folklore, marchio di fabbrica della saga. Il protagonista della nuova avventura è Tokugawa Takechiyo, giovane guerriero costretto ad affrontare un destino che lo porterà a diventare sh?gun. La sua sfida principale sarà contro il fratello ribelle Tokugawa Kunimatsu, in un conflitto che non si limita al potere terreno ma si estende a dimensioni sovrannaturali. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: nioh - stata
A soli dieci giorni dalla release, Gearbox ha rinviato l’uscita di Borderlands 4 su Nintendo Switch 2. Non è stata comunicata alcuna data di uscita, e i preorder sono stati annullati. - facebook.com Vai su Facebook
La data di uscita di Nioh 3 è stata annunciata con un trailer dallo State of Play - Nioh 3 ha finalmente una data di uscita ufficiale su PS5 e PC, annunciata con un nuovo trailer mostrato durante lo State of Play. Scrive multiplayer.it
Nioh 3: annunciata ufficialmente la data d’uscita - Dopo il leak recenti, durante lo State of Play è stata confermata la data d’uscita di Nioh 3: il titolo Koei Tecmo e Team Ninja sarà disponibile dal 6 febbraio su PlayStation 5. Si legge su vgmag.it