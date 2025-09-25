Nioh 3 è stata annunciata la data di uscita con un trailer allo State of Play

Lo State of Play di Sony ha finalmente svelato il futuro della serie: Nioh 3 arriverà il 6 febbraio 2026 su PlayStation 5 e PC (Steam). L’annuncio è stato accompagnato da un trailer che ha mostrato nuove sequenze di gioco e i personaggi principali, confermando l’ambientazione nel Giappone feudale cupo e intriso di folklore, marchio di fabbrica della saga. Il protagonista della nuova avventura è Tokugawa Takechiyo, giovane guerriero costretto ad affrontare un destino che lo porterà a diventare sh?gun. La sua sfida principale sarà contro il fratello ribelle Tokugawa Kunimatsu, in un conflitto che non si limita al potere terreno ma si estende a dimensioni sovrannaturali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

