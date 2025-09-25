Ninja Gaiden 4 si mostra in un nuovo trailer gameplay dedicato al sistema di difficoltà
Ninja Gaiden 4 si è mostrato in un nuovo trailer gameplay durante l’ Xbox Tokyo Game Show 2025, con un focus sul suo innovativo sistema di difficoltà. Dopo tredici anni di attesa, la serie nota per la sua spietata durezza torna con una formula che vuole conciliare il fascino hardcore del passato con strumenti di accessibilità capaci di aprire le porte anche ai neofiti. Al centro, la figura di Yakumo, guerriero che accompagna il giocatore in una crescita costante fino a raggiungere il rango di vero Maestro Ninja. Il gioco propone tre difficoltà principali: Hero, pensata per i principianti e arricchita da funzioni come Auto Evade, Auto Block e Auto Assist; Normal, che elimina gli aiuti e affida il controllo totale al giocatore; e Hard, riservata a chi cerca sfide più dure. 🔗 Leggi su Game-experience.it
