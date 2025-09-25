Sono calvo e non mi crea problemi dire che, fisicamente, credo di essere identificabile soprattutto come tale. Certo, sono anche rotondetto. Di media statura. Bianco. E a essere sinceri, ho delle gambe niente male. Prima di tutto però sono chiaramente un uomo calvo. Non sarà forse l'estetica preferita dalla collettività, ma va bene così. Per prepararmi a qualsiasi occasione importante, in cui potrei essere visto o fotografato, come un matrimonio, una festa di compleanno o un'occasionale apparizione televisiva, spesso mi rado a zero i pochi capelli rimasti, rendendomi di fatto ancora più calvo. Discutiamo continuamente di come gli Stati Uniti stiano diventando sempre più polarizzati, ma nessuno parla di una delle manifestazioni più evidenti di questa tendenza: gli uomini possono avere o non avere i capelli, ma la calvizie stessa è diventata un tabù. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Niente è più cool che non preoccuparsi di essere calvi