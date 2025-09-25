Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere | sentenza legata ai presunti finanziamenti libici

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere dalla Corte penale di Parigi, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla campagna elettorale del 2007. Secondo la giudice Nathalie Gavarino, Sarkozy è responsabile per aver permesso ai suoi più stretti collaboratori di cercare sostegni economici dal regime di Mu’ammar Gheddafi. Le motivazioni della condanna. Il reato contestato riguarda il periodo dal 2005 al 2007, anni in cui Sarkozy guidava i Repubblicani ed era candidato all’ Eliseo. La sentenza sottolinea che l’ex presidente avrebbe consentito ai suoi uomini di sollecitare le autorità libiche per ottenere o tentare di ottenere finanziamenti destinati alla campagna presidenziale del 2007. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere: sentenza legata ai presunti finanziamenti libici

In questa notizia si parla di: nicolas - sarkozy

Sulle Alpi lontano da tutto: l’idilliaco rifugio di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy

Carla Bruni, vacanza romantica in rifugio in Valle D’Aosta con Nicolas Sarkozy

Carla Bruni in vacanza in Italia: com'è l'Hotellerie de Mascognaz, il rifugio Walser scelto da lei e da Nicolas Sarkozy

#Francia - Nicolas #Sarkozy è stato condannato per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi. Era il processo più importante contro di lui: è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere. Ancora non comunicata la pena. (ilPost) @ultimora_po - X Vai su X

Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere sui fondi di Gheddafi, rischia 5 anni di carcere - Non colpevole, invece, per corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici. Secondo huffingtonpost.it

Nicolas Sarkozy è stato condannato per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi - Era il processo più importante contro di lui: è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma innocente per le accuse più gravi ... Da ilpost.it