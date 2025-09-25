Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere | I suoi collaboratori hanno cercato finanziamenti da Gheddafi

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere. La Corte penale di Parigi l'ha condannato nell'ambito dell'inchiesta sui sospetti finanziamenti libici per la sua campagna elettorale del 2007. Come ha spiegato la giudice Nathalie Gavarino, Sarkozy. 🔗 Leggi su Today.it

Nicolas Sarkozy condannato per i finanziamenti ottenuti da Gheddafi: colpevole di associazione a delinquere - X Vai su X

Nicolas Sarkozy è stato condannato per i finanziamenti elettorali ricevuti da Gheddafi - Era il processo più importante contro di lui: è stato dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma innocente per le accuse più gravi ... Come scrive ilpost.it

Francia, Sarkozy colpevole di associazione a delinquere. Assolto dalla corruzione - L'ex capo dell’Eliseo Nicolas Sarkozy è stato condannato dal Tribunale di Parigi per il reato di associazione a delinquere, ma ... Si legge su iltempo.it