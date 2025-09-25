Nicolas Sarkozy condannato Carla Bruni afferra un microfono in tribunale | il gesto simbolico

Il tribunale di Parigi ha pronunciato una condanna che scuote la Francia e la sua memoria politica: Nicolas Sarkozy è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere nel processo sui presunti finanziamenti illeciti ricevuti dalla Libia di Gheddafi per la campagna presidenziale del 2007. Una sentenza che segna un nuovo capitolo nelle vicende giudiziarie dell’ ex presidente francese, ma che ha anche acceso i riflettori su un gesto inatteso e teatrale di Carla Bruni, moglie e sostenitrice instancabile, che ha trasformato l’aula di tribunale in una scena a metà tra politica e performance. 🔗 Leggi su Dilei.it

