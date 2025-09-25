Nicolas Sarkozy condannato a cinque anni | primo ex presidente francese destinato al carcere
Il tribunale penale di Parigi ha condannato oggi Nicolas Sarkozy a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007. Una sentenza storica che segna un precedente senza eguali nella Repubblica francese: per la prima volta un ex presidente della Quinta Repubblica finirà dietro le sbarre. La presidente della corte, Nathalie Gavarino, ha stabilito l’esecuzione provvisoria della pena, rendendo inevitabile l’incarcerazione dell’ex capo di Stato nelle prossime settimane. Sarkozy, già sottoposto a braccialetto elettronico per una precedente condanna definitiva nel caso delle intercettazioni telefoniche, sarà convocato dalla procura entro un mese – si vocifera della data del 13 ottobre – per essere informato della sua incarcerazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
