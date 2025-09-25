Nicolas Sarkozy condannato a cinque anni | primo ex presidente francese destinato al carcere

Ilfogliettone.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale penale di Parigi ha condannato oggi Nicolas Sarkozy a cinque anni di reclusione per associazione a delinquere nel caso dei finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007. Una sentenza storica che segna un precedente senza eguali nella Repubblica francese: per la prima volta un ex presidente della Quinta Repubblica finirà dietro le sbarre. La presidente della corte, Nathalie Gavarino, ha stabilito l’esecuzione provvisoria della pena, rendendo inevitabile l’incarcerazione dell’ex capo di Stato nelle prossime settimane. Sarkozy, già sottoposto a braccialetto elettronico per una precedente condanna definitiva nel caso delle intercettazioni telefoniche, sarà convocato dalla procura entro un mese – si vocifera della data del 13 ottobre – per essere informato della sua incarcerazione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

nicolas sarkozy condannato a cinque anni primo ex presidente francese destinato al carcere

© Ilfogliettone.it - Nicolas Sarkozy condannato a cinque anni: primo ex presidente francese destinato al carcere

In questa notizia si parla di: nicolas - sarkozy

Sulle Alpi lontano da tutto: l’idilliaco rifugio di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy

Carla Bruni, vacanza romantica in rifugio in Valle D’Aosta con Nicolas Sarkozy

Carla Bruni in vacanza in Italia: com'è l'Hotellerie de Mascognaz, il rifugio Walser scelto da lei e da Nicolas Sarkozy

nicolas sarkozy condannato cinqueSarkozy condannato a cinque anni per associazione a delinquere. Eccolo nel 2015 a Bruxelles Juncker - L'ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta su finanziamenti di provenienza libica ... Secondo ilgiornale.it

nicolas sarkozy condannato cinqueSarkozy condannato a 5 anni per il caso dei fondi libici: “Dormirò in carcere, ma a testa alta” - Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere nel caso dei fondi libici. Segnala atomheartmagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Nicolas Sarkozy Condannato Cinque