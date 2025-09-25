Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni di carcere | lo spettro di Gheddafi lo trascina in prigione

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a cinque anni di prigione, con tre anni di sospensione della pena, per associazione a delinquere. Il tribunale penale di Parigi lo ha riconosciuto colpevole di aver “ permesso ai suoi stretti collaboratori di agire al fine di ottenere sostegno finanziario ” dal regime libico di Muammar Gheddafi tra il 2005 e il 2007. La sentenza arriva dopo anni di indagini e processi riguardanti i presunti finanziamenti illeciti alla campagna presidenziale di Sarkozy del 2007. Il cuore dell’accusa ruota attorno ai viaggi a Tripoli di Claude Guéant, allora direttore di campagna di Sarkozy e poi segretario generale dell’Eliseo, e Brice Hortefeux, fedelissimo di Sarkozy e futuro ministro. 🔗 Leggi su Cultweb.it

