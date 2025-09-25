Nicolas Sarkozy condannato a 5 anni di carcere | lo spettro di Gheddafi lo trascina in prigione
L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato condannato a cinque anni di prigione, con tre anni di sospensione della pena, per associazione a delinquere. Il tribunale penale di Parigi lo ha riconosciuto colpevole di aver “ permesso ai suoi stretti collaboratori di agire al fine di ottenere sostegno finanziario ” dal regime libico di Muammar Gheddafi tra il 2005 e il 2007. La sentenza arriva dopo anni di indagini e processi riguardanti i presunti finanziamenti illeciti alla campagna presidenziale di Sarkozy del 2007. Il cuore dell’accusa ruota attorno ai viaggi a Tripoli di Claude Guéant, allora direttore di campagna di Sarkozy e poi segretario generale dell’Eliseo, e Brice Hortefeux, fedelissimo di Sarkozy e futuro ministro. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: nicolas - sarkozy
Sulle Alpi lontano da tutto: l’idilliaco rifugio di Carla Bruni e Nicolas Sarkozy
Carla Bruni, vacanza romantica in rifugio in Valle D’Aosta con Nicolas Sarkozy
Carla Bruni in vacanza in Italia: com'è l'Hotellerie de Mascognaz, il rifugio Walser scelto da lei e da Nicolas Sarkozy
Francia, Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere nel processo sui finanziamenti libici - X Vai su X
Nicolas Sarkozy condannato per associazione a delinquere sui fondi di Gheddafi, rischia 5 anni di carcere - Non colpevole, invece, per corruzione e appropriazione indebita di fondi pubblici. Da huffingtonpost.it
L’ex presidente Sarkozy condannato a 5 anni per associazione a delinquere. Sarà incarcerato - Sarkozy sarà convocato entro un mese dalla procura, che gli comunicherà la data dell’incarcerazione, e un eventuale ricorso in appello non sospenderà questa misura di sicurezza ... ilsole24ore.com scrive