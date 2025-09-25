Nicola Pisu il grido d’aiuto su Instagram | ‘Lasciare questa vita è la cosa migliore’
L’allarme dopo il post. Un messaggio breve ma potentissimo, capace di gelare il sangue a chi lo ha letto. “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore”. Con queste parole, pubblicate nelle scorse ore in una Instagram Stories, Nicola Pisu ha allarmato i suoi oltre 100mila follower. Pisu, 36 anni, figlio di Patrizia Mirigliani e nipote dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, non è nuovo a momenti di fragilità, ma il suo sfogo ha destato grande preoccupazione. Il post, cancellato pochi minuti dopo, ha però fatto in tempo a circolare rapidamente, scatenando un’ondata di messaggi di solidarietà e affetto da parte di fan e conoscenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: nicola - pisu
Nicola Pisu, chi è e cosa fa oggi il figlio di Patrizia Mirigliani dopo il periodo buio: “Mamma mi denunciò per salvarmi”
Il messaggio di Nicola Pisu su Instagram: “Penso che lasciare questa vita sia la cosa migliore”
Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, scrive un messaggio allarmante: “Sono sempre più convinto che lasciare questa vita sia la cosa migliore“
nicola pisu (@nicolapisu) - X Vai su X